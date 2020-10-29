برقية تهنئة من جلالة الملك إلى السيد وافيل رامكالاوان بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية السيشل

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد وافيل رامكالاوان، وذلك بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية السيشل.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر تهانئ جلالته وأصدق متمنياته للسيد وافيل رامكالاوان بكامل التوفيق والسداد في المهام السامية التي أناطها به شعب السيشل الشقيق.

وأضاف جلالة الملك “كما لايفوتني بهذه المناسبة أن أؤكد لفخامتكم عزمي على العمل سويا معكم من أجل تعزيز أواصر الصداقة بين المغرب والسيشل وإعطاء الزخم اللازم لتعاوننا الثنائي بما يستجيب لتطلعات شعبينا ولمتطلبات تنمية قارتنا”.

(ومع 29/10/2020)