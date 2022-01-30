برقية تهنئة من جلالة الملك إلى العاهل الأردني بمناسبة عيد ميلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة عيد ميلاده

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي أن أتوجه إليكم بأحر التهاني بمناسبة عيد ميلاد جلالتكم، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى السعيدة عليكم وعلى أسرتكم الملكية الكريمة بموفور الصحة والهناء وطول العمر”.

وأضاف جلالته: “كما أغتنم هذه المناسبة لأبعث للشعب الأردني الشقيق أخلص متمنياتي بمزيد التقدم والازدهار، في ظل قيادة جلالتكم الرشيدة”.

وقال جلالته “وإذ أجدد اعتزازي بأواصر الأخوة الصادقة والمتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين، أرجو أن تتفضلوا، صاحب الجلالة وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري”.

ومع 30/01/2022