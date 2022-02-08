برقية تهنئة من جلالة الملك إلى الملكة إليزابيث الثانية بمناسبة الذكرى السبعين لاعتلائها العرش

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة، وذلك بمناسبة الذكرى السبعين لاعتلائها العرش.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر تهانئه لجلالة الملكة إليزابيث الثانية، وأصدق متمنياته بالصحة والسعادة لجميع أفراد الأسرة الملكية.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “لقد تميزت الأعوام السبعون من عهد جلالتكم بإنجازات ملحوظة. فمنذ اعتلائكم العرش، خدمتم شعبكم بتفان راسخ أيا كانت الظروف. كما أبنتم عن حكمة كبيرة في كل ما قمتم به”.

وأضاف جلالة الملك “إن تفانيكم في أداء الواجب أكسب جلالتكم، من دون شك، حب وتقدير شعبكم”.

كما نوه جلالة الملك بالعلاقات الديناميكية والمتنوعة التي تجمع بين المغرب والمملكة المتحدة، مؤكدا جلالته أن “آفاق التعاون المستقبلي واعدة جدا”.

ومع 08/02/2022