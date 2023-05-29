برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيسة جمهـوريـة إثيوبيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، فخامة السيدة سهلى ورق زودي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادها.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن أصدق التهاني وأطيب المتمنيات للشعب الإثيوبي بتحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والرخاء.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية، "وهي مناسبة سانحة لأشيد بعلاقات الأخوة والتعاون المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا، والتي نتطلع سويا إلى تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة شعبينا وبما يسهم في تنمية وازدهار قارتنا الإفريقية وترسيخ وحدتها واستقرارها".

ومع: 28 ماي 2023