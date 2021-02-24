برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيسة جمهورية إستونيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيدة كيرستي كاليولايد، رئيسة جمهورية إستونيا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادها.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، للرئيسة كاليولايد، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات لشعب إستونيا بمزيد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وأود بهذه المناسبة أن أعرب لكن عن ارتياحي لروابط الصداقة المتينة التي تجمع بين بلدينا، والتي نحرص سويا على المضي قدما في ترسيخها، والارتقاء بعلاقات التعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات، لما فيه خير شعبينا الصديقين" .

(ومع 24/02/2021)