برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيسة جمهورية الهند بمناسبة ذكرى استقلال بلادها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.



وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه للرئيسة دروبادي مورمو، وعن أصدق المتمنيات للشعب الهندي باطراد النماء والازدهار.



كما عبر جلالة الملك عن مدى اعتزازه بمستوى علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، مؤكدا للسيدة دروبادي مورمو حرص جلالته على العمل سويا من أجل تعزيزها وإثرائها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

ومع:15 غشت 2022