برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيسة جمهورية سلوفاكيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية سلوفاكيا فخامة السيدة زوزانا كابوتوفا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادها.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، باسم جلالته الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني وأخلص المتمنيات لرئيسة سلوفاكيا بموفور الصحة والسعادة، وللشعب السلوفاكي باطراد التقدم والرخاء.

وأشاد جلالة الملك، بهذه المناسبة، بما يجمع البلدين من أواصر الصداقة المتينة القائمة على التقدير المتبادل والتعاون المثمر، مؤكدا للرئيسة السلوفاكية حرص جلالته على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها، لتشمل مختلف الميادين، خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

(ومع 01/09/2022)