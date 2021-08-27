برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيسة جمهورية مولدافيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيدة مايا ساندو، رئيسة جمهورية مولدافيا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادها.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أصدق التهاني لفخامة الرئيسة ساندو، مقرونة بمتمنيات جلالته للشعب المولدافي باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقية “كما أود بهذه المناسبة أن أؤكد لكن حرص المملكة المغربية على إثراء علاقات الصداقة والتعاون التي تربطها بجمهورية مولدافيا، والعمل سويا من أجل تعزيزها لما فيه مصلحة شعبينا”.

ومع:27/08/2021