الخميس 30 يونيو، 2022
برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس الكونغو الديمقراطية بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية السيد فيليكس تشيسيكيدي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني .
وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للسيد فيليكس تشيسيكيدي، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب الكونغولي بالتقدم والرخاء .
ومما جاء في برقية جلالة الملك " وأغتنم هذه المناسبة لأشيد بأواصر الصداقة والأخوة المتميزة التي تجمع بين بلدينا، مجددا لفخامتكم حرصي الدائم على العمل ، سويا معكم، من أجل تعاون مشترك مثمر يعود بالنفع العميم على شعبينا" .
(ومع 30/06/2022)