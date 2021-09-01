برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك ، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للسيد شوكت ميرضيائيف، وأصدق المتمنيات للشعب الأوزبكي بمزيد من الرقي والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقية “وأغتنم هذه المناسبة لأنوه بوشائج الأخوة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع شعبينا، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل الدفع قدما بعلاقات التعاون المثمر القائمة بين بلدينا الشقيقين”.

ومع:01/09/2021