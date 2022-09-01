برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أوزبكستان فخامة السيد شوكت ميرضيائيف، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، لرئيس جمهورية أوزبكستان عن أطيب التهاني وأخلص المتمنيات، وللشعب الأوزبكي الشقيق بمزيد التقدم والرخاء.

وعبر جلالة الملك، بهذه المناسبة، للسيد ميرضيائيف عن اعتزاز جلالته بالأواصر الأخوية المتينة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية أوزبكستان، وبما تشهده علاقات التعاون القائمة بينهما من تطور مضطرد، مؤكدا حرص جلالته على مواصلة العمل سويا من أجل توطيد هذه العلاقات وتوسيع آفاقها، لما فيه خير الشعبين الشقيقين.

(ومع 01/09/2022)