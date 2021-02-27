برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد لويس رودولفو أبينادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات للشعب الدومينيكي بمزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبهذه المناسبة، أعرب لفخامتكم عن ارتياحي للمستوى الكبير الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون المثمر التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية الدومينيكان، القائمة على الاحترام والتعاون المتبادل”.

وأكد جلالة الملك ، بهذه المناسبة، حرصه على العمل مع الرئيس لويس رودولفو أبينادر “للدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى أعلى المستويات الممكنة، بغية تطويرها لتشمل مختلف المجالات، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الصديقين”.

ومع:27/02/2021