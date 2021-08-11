برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس جمهورية تشاد بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة الجنرال دو كور دارمي محمد إدريس ديبي إيتنو رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس جمهورية تشاد رئيس الدولة، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة، ومتمنياته للرئيس محمد إدريس ديبي إيتنو شخصيا بموفور الصحة والهناء وللشعب التشادي بالرخاء والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وأغتنم هذه المناسبة لأشيد بما يربط بين بلدينا من علاقات متميزة قائمة على الصداقة والأخوة والتضامن، مؤكدا لكم حرصي على العمل، سويا معكم، من أجل تعزيز التعاون المغربي- التشادي، لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين وقارتنا الإفريقية".

ومع:11/08/2021