برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس جمهورية قيرغيزستان بمناسبة عيد استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية القيرغيزية فخامة السيد صادير جاباروف، وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده.

وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة عن أطيب التهاني وأخلص المتمنيات للرئيس صادير جاباروف بموفور الصحة والسعادة، وللشعب القيرغيزي باطراد التقدم والنماء.

ومما جاء في البرقية "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أسجل ارتياحي لعلاقات الصداقة والتعاون الطيبة التي تجمع بلدينا، والتي نتطلع سويا إلى الارتقاء بها دائما نحو الأفضل، لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين".

(ومع 31/08/2022)