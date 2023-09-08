برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد ستيفو بيندرفسكي، رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه وأصدق متمنياته لشعب مقدونيا الشمالية باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك، " وأغتنم هذه المناسبة، لأشيد بعلاقات الصداقة التي تجمع بلدينا والتي تنبني على التفاهم الودي والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم تطلعي لمواصلة العمل سويا معكم من أجل تعاون مشترك فعال يحقق المنفعة المتبادلة ويستجيب لطموحات شعبينا".

(ومع 08.09.2023)