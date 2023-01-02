برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الفريق أول ركن السيد عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “فبمناسبة احتفال جمهورية السودان الشقيقة بعيدها الوطني، يطيب لي أن أبعث إليكم، بأحر التهاني وأصدق المتمنيات، لكم شخصيا بموفور الصحة والسعادة، وللشعب السوداني باطراد التقدم والازدهار، في ظل الأمن والاستقرار”.

وأضاف جلالته في هذه البرقية “كما أغتنمها سانحة طيبة لأعرب لفخامتكم عن تقديري الكبير لما يجمع المملكة المغربية وجمهورية السودان من علاقات أخوية راسخة وتعاون فعال، وما يحدونا من إرادة مشتركة لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها نحو آفاق أرحب، لما فيه صالح بلدينا وشعبينا الشقيقين”.

(ومع 01/01/2023)