برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس مونتينيغرو بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد ميلو ديوكانوفيتش، رئيس مونتينيغرو، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الصادقة للسيد ميلو ديوكانوفيتش ومتمنياته الطيبة لشعب مونتينيغرو بمزيد الازدهار والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "كما يسرني أن أجدد الإعراب لفخامتكم عن حرصي القوي على مواصلة عملنا المشترك من أجل المضي قدما في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المتميزة القائمة بين بلدينا، لما فيه خير شعبينا الصديقين".

(ومع 13/07/2022)