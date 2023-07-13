برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس مونتينيغرو بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد جاكوف ميلاتوفيك، رئيس مونتينيغرو، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس ميلاتوفيك وأصدق المتمنيات لشعب مونتينيغرو باطراد الرقي والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبهذه المناسبة، أعرب لكم عن مدى ارتياحي لعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين بلدينا، والتي نحرص سويا على تعزيزها لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”.

(13/07/2023)