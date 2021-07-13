الثلاثاء 13 يوليوز، 2021
برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس مونتينيغرو بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لبلاده
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد ميلو ديوكانوفيتش، رئيس مونتينيغرو ، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.
وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني للسيد ميلو ديوكانوفيتش ، وأطيب المتمنيات لشعب مونتينيغرو بمزيد التقدم والازدهار.
ومما جاء في هذه البرقية "وبهذه المناسبة ، أعرب لكم عن اعتزازي بما يجمع بين بلدينا من علاقات أساسها الصداقة المتينة والتقدير المتبادل ، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك من أجل تمتين علاقات التعاون بينهما ، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الصديقين".
(ومع 13/07/2021)