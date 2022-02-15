برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئیس جمهورية صربيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية صربيا، فخامة السيد أليكساندر فوتشيتش، وذلك بمناسية احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني وأخلص المتمنيات للسيد فوتشيتش بدوام الصحة والسعادة، وللشعب الصربي الصديق باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن تقديري لروابط الصداقة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية صربيا، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل المضي قدما في تعزيز علاقاتنا الثنائية والارتقاء بتعاوننا المثمر في مختلف المجالات، لما فيه خير شعبينا الصديقين”.

(ومع 15/02/2022)