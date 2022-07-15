برقية تهنئة من جلالة الملك إلى سلطان بروناي دار السلام بمناسبة عيد ميلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان حاجي حسن بولقية، سلطان بروناي دار السلام، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد جلالته.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد جلالتكم، يطيب لي أن أبعث إليكم بتهانئي الحارة، مقرونة بمتمنياتي لكم ولأسرتكم الملكية الجليلة بدوام الصحة والهناء".



وأضاف جلالة الملك "وبهذه المناسبة السعيدة، أعرب لكم عن تقديري الكبير للعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين بلدينا، والتي نحرص سويا على تطويرها، بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين، ويستجيب لتطلعاتهما إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك".

ومع: 15 يوليوز 2022