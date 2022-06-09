برقية تهنئة من جلالة الملك إلى عاهلي المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة عيد الجلوس الملكي

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله، وذلك بمناسبة عيد الجلوس الملكي.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "ففي غمرة تخليد الذكرى الثالثة والعشرين لعيد الجلوس الملكي، يسرني أن أتقدم إليكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأطيب التهاني وأصدق المتمنيات، لكم شخصيا بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الأردني الشقيق بموصول التقدم والنماء، في ظل قيادته الرشيدة".

وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني كذلك أن أجدد اعتزازي بعلاقات الأخوة والتعاون المتميزة التي تجمع بلدينا، والتي يحذونا سويا حرص شديد على ترسيخها وتمتينها بما يستجيب للتطلعات والطموحات المشتركة لشعبينا الشقيقين".

(ومع 09/06/2022)