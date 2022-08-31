برقية تهنئة من جلالة الملك إلى عاهل ماليزيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عاهل ماليزيا صاحب الجلالة السلطان تنكو عبد الله سلطان أحمد شاه، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، باسم جلالته الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات، لعاهل ماليزيا بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الماليزي بموصول الرقي والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقية "وإنها لمناسبة سانحة للتنويه بجودة العلاقات المغربية الماليزية، التي لنا كامل اليقين أنها ستواصل تطورها بفضل تطلعات بلدينا إلى المزيد من العمل المشترك والتعاون المثمر".

(ومع 31/08/2022)