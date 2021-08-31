برقية تهنئة من جلالة الملك إلى عاهل ماليزيا بمناسبة عيد استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان تنكو عبد الله سلطان أحمد شاه، عاهل ماليزيا، وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده.

وأعرب جلالة الملك عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات لعاهل ماليزيا بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الماليزي بالمزيد من النماء والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقية "وإذ أجدد لكم الإعراب بهذه المناسبة عن عميق اعتزازي بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين بلدينا، فإني أؤكد لجلالتكم حرصي الدائم على العمل معكم من أجل مواصلة توطيد هذه العلاقات والارتقاء بالتعاون المغربي الماليزي إلى مستوى تطلعاتنا وطموحات شعبينا الصديقين".

ومع:31/08/2021