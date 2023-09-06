برقية تهنئة من جلالة الملك إلى عاهل مملكة إسواتيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة مسواتي الثالث، عاهل مملكة إسواتيني، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني لصاحب الجلالة مسواتي الثالث، وأصدق المتمنيات للشعب الإسواتيني بمزيد من التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك " وهي مناسبة كذلك لأعبر لجلالتكم عن حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل تمتين علاقات الصداقة والتقدير المتبادل التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة إسواتيني، لما فيه خير شعبينا الشقيقين".

(ومع 06.09.2023)