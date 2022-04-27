برقية تهنئة من جلالة الملك إلى عاهل مملكة الأراضي المنخفضة وصاحبة الجلالة الملكة ماكسيما بمناسبة العيد الوطني لبلادهما

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك ويليم ألكساندر عاهل مملكة الأراضي المنخفضة، وصاحبة الجلالة الملكة ماكسيما، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أطيب التهاني وأزكى المتمنيات لصاحبي الجلالة بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الهولندي الصديق باطراد التقدم والرفاه.

ومع 027/04/2022