برقية تهنئة من جلالة الملك إلى عاهل مملكة النرويج بمناسبة عيد ميلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك هارالد الخامس عاهل مملكة النرويج، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، عن أحر التهاني، مقرونة بأصدق المتمنيات لعاهل مملكة النرويج ولكافة أفراد أسرته الملكية بموفور الصحة والهناء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا: “وإنها لمناسبة سعيدة أشاطركم فيها مشاعر فرحكم، مجددا الإعراب لكم عن اعتزازي بما يربطنا شخصيا وأسرتينا من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل”.

ومع 21/02/2022