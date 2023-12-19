برقية تهنئة من جلالة الملك إلى فخامة السيد عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية لولاية ثالثة

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد عبد الفتاح السيسي،بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية لولاية ثالثة.



ومما جاء في هذه البرقية "يطيب لي أن أتقدم إليكم بأحر التهاني على تجديد الشعب المصري الشقيق ثقته في شخصكم، راجيا لكم كامل التوفيق في مواصلة قيادته لتحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والرخاء".



وأضاف جلالة الملك " ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد لفخامتكم بالغ اعتزاي بروابط الأخوة والصداقة المتميزة التي تجمع بين بلدينا، مؤكدا لكم تطلعي الدائم إلى مواصلة العمل سويا من أجل توطيد هذه الروابط والارتقاء بتعاوننا المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح العليا لشعبينا الشقيقين".



ومع: 19 دجنبر 2023