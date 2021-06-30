برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس الكونغو الديمقراطية بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية السيد فيليكس تشيسيكيدي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للسيد فيليكس تشيسيكيدي بموفور الصحة والسعادة ، وللشعب الكونغولي بالتقدم والرخاء .

ومما جاء في برقية جلالة الملك "إن الروابط المتميزة بين المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية القائمة على الأخوة والتضامن ما فتئت تزداد متانة ورسوخا، بفضل إرادتنا المشتركة، لما فيه خير شعبينا".

وأضاف جلالته "أغتنم هذه المناسبة لأجدد لكم حرصي القوي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز شراكتنا المتميزة وجعلها نموذجا لخدمة التنمية في قارتنا ".

وأشاد جلالة الملك بانخراط السيد فيليكس تشيسيكيدي ، بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي، في تسوية الخلافات في إفريقيا وبجهوده الحثيثة من أجل النهوض بقيم السلم والحوار.

(ومع 30/06/2021)