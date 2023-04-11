بركان.. تحديث البنية التحتية لمجازر الإقليم

قام إقليم بركان بتحديث بنيته التحتية لمجازره، بتدشين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الاثنين، للمجزرة الإقليمية بطاقة استيعابية تقدر بـ 5 آلاف طن سنويا، وذلك خلال زيارة ميدانية قام بها على مستوى الإقليم.



وحسب بلاغ للوزارة، فإن السيد صديقي، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم بركان، ورئيس المجلس الإقليمي لبركان، ورئيس جماعة بركان، ورئيس جماعة الشويحية، ومهنيين، ومنتخبين ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة، قام بتدشين المجزرة الجديدة لبركان التي تندرج في إطار عمليات تحسين وعصرنة قنوات التوزيع للمخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر.



وباستثمار إجمالي قدره 23 مليون درهم، تم إنشاء المجزرة على مساحة إجمالية قدرها 2,5 هكتار، منها 2950 متر مربع مغطاة.

وتهدف المجزرة الجديدة إلى تلبية حاجيات الساكنة من اللحوم وفق معايير الصحة والجودة المطلوبة. كما تصل القدرة الإنتاجية لها إلى 300 رأس من الأغنام و35 رأس من الأبقار في الساعة، بالإضافة إلى توفرها على قدرة استيعابية لتبريد الأغنام تصل إلى 1500 رأس من الأغنام و250 رأس من الأبقار.



وتعتمد "مجازر بركان" على نظام رقمي يسمح بتحديد وتتبع المواشي من الإسطبلات إلى الذبح ويضمن احترام المعايير المحددة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. كما تتوفر على نظام لمعالجة وتثمين النفايات السائلة وسلسلة للتبريد وتعليب عصري.

وتندرج "مجازر بركان" في إطار الاقتصاد التضامني والدائري من خلال إشراك التعاونيات على وجه الخصوص، في عمليات التنظيف، بالإضافة إلى التكوين المستمر لجميع العاملين.

وتتوفر المجزرة الجديدة على أسطول من الشاحنات المجهزة لنقل اللحوم والمنتجات الفرعية، كما تتوفر على إسطبلات وقاعة مجهزة للذبح والسلخ وسلسلة أوتوماتيكية متزامنة للتلفيف وغرفة للتبريد والتجميد، بالإضافة إلى خدمات تنظيف المنتجات الفرعية والتعليب والتقطيع وتوزيع اللحوم.



ومع: 10 أبريل 2023