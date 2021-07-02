برلمانيون مغاربة ببروكسيل من أجل التأكيد على قوة الشراكة متعددة الأبعاد القائمة مع الاتحاد الأوروبي

أجرى وفد هام للجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، يتألف من أعضاء بغرفتي البرلمان، ما بين يومي الاثنين والخميس، سلسلة من اللقاءات ببروكسيل مع عدد من نواب البرلمان الأوروبي.

ومكنت هذه اللقاءات، التي عقدت على هامش أشغال لجنتي الشؤون الخارجية والحريات بالبرلمان الأوروبي، الوفد المغربي الذي يقوده رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، السيد الشاوي بلعسال، من تسليط الضوء على أهمية الشراكة القائمة بين الجانبين وتفردها في المنطقة، فضلا عن ضرورة الحرص على تعزيز جودة ودينامية هذه الشراكة المميزة.

وخلال هذه اللقاءات، أوضح النواب المغاربة لنظرائهم الأوروبيين، على الخصوص، ضرورة تدبير الأزمة بين المغرب وإسبانيا في إطار ثنائي منفصل عن التعاون المغربي- الأوروبي متعدد الأبعاد، مشددين على الحاجة إلى تثمين هذه الشراكة في إطار معالجة إشكالية الهجرة، وعلى الإرادة الموصولة والراسخة للمغرب إزاء الحفاظ على شراكة دائمة تحفظ المصالح المتبادلة لكلا الجانبين.

وفي هذا الصدد، دعا البرلمانيون المغاربة نظرائهم الأوروبيين إلى أن يكونوا حاملين لهذه التطلعات ويعملوا على مشاطرتها خلال لجنتي الشؤون الخارجية والحريات بالبرلمان الأوروبي، سعيا إلى ضمان شروط حوار متوازن.

ولقيت هذه المقترحات صدى إيجابيا لدى أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين رحبوا بمبادرة اللجنة البرلمانية المشتركة عن الجانب المغربي، بالنظر لأهمية الدبلوماسية البرلمانية في المبادلات المستمرة والدائمة، التي ينبغي أن تنير بكيفية استباقية وتفاعلية الرهانات ووجهات النظر المغربية لدى جميع نواب البرلمان الأوروبي.

واتفق الجانبان المغربي والأوروبي اللذان يتشاطران نفس التشخيصات ووجهات النظر إزاء مختلف القضايا السائدة بمنطقة الحوض المتوسطي، على مواصلة نقاشاتهما خلال الجلسات المقبلة للجان البرلمان الأوروبي.

(ومع 01/07/2021)