برمجة رحلات جوية انطلاقا من كييف لإجلاء المغاربة المقيمين بأوكرانيا

أعلنت الخطوط الملكية المغربية يوم الإثنين، عن برمجة رحلات جوية، ابتداء من 15 فبراير الجاري، انطلاقا من كييف لإجلاء المغاربة المقيمين بأوكرانيا، وذلك على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضحت شركة النقل الجوي الوطنية في حسابها بموقع تويتر، أنها ستنظم يوم 15 فبراير رحلة من كييف في اتجاه الدار البيضاء، استجابة لطلب المغاربة المقيمين بأوكرانيا.

من جهتها، أعلنت شركة العربية للطيران في حسابها على موقع تويتر عن تأمين رحلة إجلاء للمغاربة المقيمين في أوكرانيا تربط بين كييف وطنجة غدا الثلاثاء، انطلاقا من الساعة الخامسة و10 دقائق صباحا، مشيرة إلا أنها ستبرمج رحلات أخرى في الأيام المقبلة.

وكانت سفارة المملكة بكييف، قد أوصت أول أمس، المواطنين المغاربة المتواجدين في أوكرانيا بمغادرتها، في ظل الوضع الحالي، حرصا على سلامتهم، وذلك عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة.

كما دعت السفارة في بلاغ لها المواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنه يمكن للمواطنين المعنيين التواصل من أوكرانيا عبر الرقم الأخضر المجاني: 0800502683، والتواصل من المغرب عبر الرقم الهاتفي 0537663300.

(ومع 14/02/2022)