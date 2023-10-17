برنامج أوراش.. تركيز جهود خلق مناصب الشغل على المناطق المتضررة من الزلزال

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، يوم الإثنين بمجلس النواب، أن جهود إحداث مناصب الشغل في إطار برنامج “أوراش” ستُوجه للمناطق المتضررة من الزلزال.

وأوضح السيد السكوري، في معرض جوابه عن سؤال آني خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول "تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز"، أنه تم توقيف ما يقارب 20 ألف منصب شغل على المستوى الوطني، مبرزا أنه تم تحديد حصيص عمالة مراكش في 2000 ورش، و1248 ورش بالنسبة للحوز، و1053 ورش بالنسبة لشيشاوة، و1574 ورش بالنسبة لتارودانت و957 ورش بالنسبة لورزازات.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه تم تحويل أي مشروع كان من الممكن أن ينطلق في أي جهة على المستوى الترابي إلى الأقاليم المتضررة من الزلزال، وضمن هذه المشاريع 16 مركزا للقرب لخلق المقاولات أو الرفع من قابلية التشغيل بهدف تمكين 40 ألف مستفيد ومستفيدة، مبرزا أن الوزارة اغتنمت فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإعطاء الانطلاقة لهذه البرامج.

وعلى مستوى التكوين المهني، سجل الوزير أن “35 ألف متدرب ومتدربة في المناطق التي تضررت من الزلزال استفادوا من الدراسة لافتا إلى أن بعض المؤسسات تعرضت لأضرار جسمية لاسيما بإقليم الحوز.

وفي سياق ذي صلة، أكد السيد السكوري أن استقرار اليد العاملة شكل إحدى الأولويات التي طُرحت غداة زلزال الحوز، موضحا أن الوزارة تلقت بهذا الخصوص شكايات تخص عددا من المقاولات.

وأشار إلى أن 32 مقاولة بمنطقة الحوز تضررت مباشرة بسبب الزلزال، فيما تضررت 13 مقاولة بشيشاوة، و39 مقاولة بعمالة مراكش، مسجلا ارتفاع تصريحات المُشغلين بخصوص تغيب العاملين عن العمل.

(ومع 16/10/2023)