برنامج "أوراش" وفر أزيد من 30 ألف فرصة عمل منذ إطلاقه

أفاد زير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بأن برنامج "أوراش" مكّن منذ إطلاقه، من توفير أزيد من 30 ألف فرصة عمل في عدد من أقاليم المملكة.

وأوضح السيد السكوري في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "برنامج أوراش"، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية ، أن النساء يشكلن، إلى حدود اليوم، 36 بالمائة من المستفيدين من هذا البرنامج، مؤكدا أن الحكومة “قامت بمبادرة شجاعة، من خلال إطلاق هذا البرنامج الذي يهدف إلى خلق 250 ألف فرصة عمل خلال سنتين".

وفي رد على سؤال شفوي آخر حول "دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أكد الوزير أن الحكومة تولي اهتماما لهذا النوع من المقاولات كونها تمثل أزيد من 94 في المائة من النسيج الاقتصادي بالمغرب وتشغل أزيد من 70 في المائة من اليد العاملة.

وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت مقاربة مندمجة من خلال ثلاث محاور هي استثمار المقاولات الصغرى، وإشكالية المنافسة غير المشروعة من القطاع غير المهيكل، التي تضر بالمقاولة الصغيرة والصغيرة جدا، ثُم التمويل “الذي يعتبر تحت السقف المقبول”، مشددا على أن الوزارة واعية بالمشاكل المطروحة.

وأضاف السيد السكوري في هذا السياق، أنه تم إنجاز مخطط مندمج في إطار مرافقة ميثاق الاستثمار، يتطرق في جزء منه للمقاولة الصغرى والمتوسطة، مبرزا أنه سيتم تتميم المخطط بإطار خاص يتعلق بصفقات الولوج إلى الطلبيات العمومية “مما سيعطي دفعة قوية في الأسابيع القليلة المقبلة لهذا المجال”.

(ومع 06/06/2022)