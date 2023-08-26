بطولة العالم لألعاب القوى/بودابست 2023.. المغربية فاطمة الزهراء كردادي تفوز بالميدالية البرونزية لسباق الماراثون سيدات

فازت المغربية فاطمة الزهراء كردادي، صباح اليوم السبت، بالميدالية البرونزية في سباق الماراثون سيدات، في إطار بطولة العالم لألعاب القوى المقامة ببودابست.



وقطعت كردادي البالغة من العمر 31 سنة مسافة 42،195 كيلومتر في ساعتين و25 دقيقة و17 ثانية، لتحصل على أول ميدالية مغربية في ماراثون السيدات ببطولة العالم لألعاب القوى.



وفازت بالسباق الإثيوبية أمان بيريزو شنكول (ساعتين و24 دقيقة و23 ثانية)، فيما احتلت مواطنتها غوتيتوم جيبريسلاس المرتبة الثانية بعدما قطعت مسافة السباق في ظرف ساعتين و24 دقيقة و34 ثانية. وتعد بونزية فاطمة الزهراء كردادي ثاني ميدالية للمغرب خلال الدورة 19 لبطولة العالم لألعاب القوى، بعد فوز سفيان البقالي بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع.



وأحرز المغرب الذي يمثله في بطولة العالم لألعاب القوى (بودابست - 2023) 17 عداء وعداءة (12 عداء و 5 عداءات)، 31 ميدالية خلال مشاركاته الـ 18 السابقة في بطولات العالم لألعاب القوى، منها 11 ذهبية و12 فضية و8 برونزيات، فاز بها 14 عداء وعداءة.

ومع 26 غشت 2023