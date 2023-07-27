برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم محمد السقاط

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم محمد السقاط.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية، "فقد علمنا ببالغ التأثر بنبأ وفاة المشمول بعفو الله ورضاه، المرحوم محمد السقاط، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان".

وأضاف جلالة الملك "وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم، ومن خلالكم، لكافة أهل الراحل المبرور وذويه، ولسائر أقربائه وأصدقائه، عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا، في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، مستحضرين، بكل تقدير، مناقب الفقيد الذي برحيله فقد القطاع البنكي والمالي المغربي أحد أطره الوطنية الكفأة، المشهود له بالإبداع والجدية وبالحنكة العالية التي أبان عنها في مختلف المهام والمناصب السامية التي تقلدها بكل مسؤولية ونزاهة واقتدار، ولاسيما منصب والي بنك المغرب".

وقال جلالة الملك "فالله العلي القدير نسأل أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن ينزل فقيدكم العزيز منزلا مباركا في جنات الخلد، ويثيبه خير الجزاء على ما قدم لوطنه من خدمات جليلة، ويجعله من الذين أنعم عليهم، جلت قدرته "من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا". و"إنا لله وإنا إليه راجعون". صدق الله العظيم.

ومع 27 يوليوز 2023