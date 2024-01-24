في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي:

"أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم، مباحثات هاتفية، مع فخامة السيد بولا أحمد أديكونلي تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية. وتناولت هذه المباحثات الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية. كما تناولت مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي نيجيريا-المغرب؛ وهو المشروع المهيكل الذي سيشكل رافعة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجموع بلدان غرب إفريقيا.

وفي هذا السياق، تفضل صاحب الجلالة، نصره الله، بتوجيه دعوة إلى فخامة السيد بولا تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، للقيام بزيارة رسمية للمغرب، سيتم تحديد تواريخها عبر القنوات الدبلوماسية."

(ومع 23.01.2024)