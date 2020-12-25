جلالة الملك يجري مباحثات هاتفية مع رئيس وزراء دولة إسرائيل السيد بنيامين نتنياهو

فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي :

"أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة، مباحثات هاتفية مع رئيس وزراء دولة إسرائيل، السيد بنيامين نتنياهو.

وخلال هذه المباحثات، ذكر جلالة الملك بالأواصر المتينة والخاصة التي تربط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالملكية المغربية. كما جدد صاحب الجلالة التأكيد على الموقف الثابت والذي لا يتغير للمملكة المغربية بخصوص القضية الفلسطينية وكذا الدور الرائد للمملكة من أجل النهوض بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، نوه جلالة الملك بإعادة تفعيل آليات التعاون بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، واستئناف الاتصالات بشكل منتظم، في إطار علاقات دبلوماسية سلمية وودية.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي لجلالة الملك عزمه على تنفيذ جميع الالتزامات التي تم التعهد بها، وذلك وفق جدول زمني محدد لتفعيلها.

ويشكل الإعلان الثلاثي الموقع أمام جلالة الملك، يوم 22 دجنبر، بين المملكة المغربية والولايات المتحدة ودولة إسرائيل الإطار المرجعي للدفع بهذه العلاقات وتطويرها".

(ومع 25/12/2020)