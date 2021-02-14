جلالة الملك يبارك عقد قران المصونة للا نهيلة بوشنتوف كريمة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء بالشاب عادل الحاجي

في ما يلي بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ..

"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمباركة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تم حفل عقد قران المصونة للا نهيلة بوشنتوف، كريمة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، بالشاب عادل الحاجي.

واحتراما للتدابير الصحية الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، فقد تم هذا الحفل في إطار عائلي خاص. حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وجعل أيام جلالته حافلة بالأفراح والمسرات، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعاء".

(ومع 14/02/2021)