بمبادرة من جلالة الملك، مجموعة "المدى" تخصص مساهمة مالية بقيمة مليار درهم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال

بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأي ده، قرر مجلس إدارة مجموعة "المدى" تخصيص مساهمة مالية قدرها مليار درهم، وتوجيهها للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته مجموعة من أقاليم المملكة.

وذكرت مجموعة "المدى"، في بلاغ لها، أنها ستعمل على إيداع هذه الهبة في الصندوق الخاص، الذي أحدث بتعليمات ملكية سامية بتاريخ 11 شتنبر 2023 ، وذلك تجسيدا لروح المبادرات التضامنية، وتوحيدها لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية غير المسبوقة.

(ومع 15.09.2023)