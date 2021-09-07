بنجامين نداغيمانا يتولى مهامه كقنصل عام لبوروندي في العيون

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم الثلاثاء بالرباط، الدبلوماسي بنجامين نداغيمانا الذي سلم له البراءة القنصلية لأداء مهامه كقنصل عام لبوروندي في العيون.

وأوضح السيد نداغيمانا،في تصريح للصحافة، بهذه المناسبة، أنه سيتولى “بحلول الجمعة” مهامه كقنصل عام في العيون.

وكانت جمهورية بوروندي قد افتتحت،في 28 فبراير 2020، قنصلية عامة في العيون بحضور وزيرها للشؤون الخارجية، إيزيكيال نيبيجيرا، ونظيره المغربي،ناصر بوريطة.

وأكد السيد نيبيجيرا ،بالمناسبة، أن افتتاح قنصلية عامة لجمهورية بوروندي بالعيون يعكس “تشبث” و”وفاء” هذا البلد لمبادئ الأخوة الإفريقية والشرعية الدولية.

وشدد على أن افتتاح هذه التمثيلية الدبلوماسية “تعبير عن تعزيز تعاوننا الذي يولي أهمية كبرى لحسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

وأكد أن العلاقات بين البلدين “بلغت مرحلة النضج” مع تدشين القنصلية العامة بالعيون في هذا “اليوم التاريخي”، بعد افتتاح سفارة مقيمة لبوروندي بالرباط سنة 2015.

وفي 25 فبراير المنصرم، كان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي البوروندي الجديد ، السيد ألبرت شينجيرو، قد جدد دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولوحدتها الوطنية ، طبقا لميثاق الأمم المتحدة.

كما أكد دعم بوروندي لتسوية قضية الصحراء حصريا تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك من خلال مخطط الحكم الذاتي، باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع.

ومع:07/09/2021