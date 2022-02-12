بنما.. تدشين الفضاء المغربي بمقر برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب

تم يوم الخميس تدشين الفضاء المغربي بمقر برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب بجمهورية بنما، والذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإطلاق إسم جنابه الشريف عليه "مكتبة الملك محمد السادس".

وجاء هذا الحدث في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، لجمهورية بنما، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 فبراير 2022، حيث يشارك على رأس وفد عن المجلس، في فعاليات الجمعية العامة السنوية لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، وقمة رؤساء الاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية بإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن السيد ميارة أكد، في كلمة بهذه المناسبة، وعقب رفع العلم المغربي أمام مقر البرلاتينو وعزف النشيد الوطني المغربي وقص شريط الافتتاح، أن "مكتبة الملك محمد السادس" تشكل رمزا يجسد غنى وتنوع الموروث الثقافي والمجالي للمملكة المغربية داخل مقر أكبر تجمع برلماني بمنطقة أمريكا اللاتينية والكراييب، وكذا جسرا للتواصل والتقارب بين شعوب إفريقيا ومنطقة أمريكا اللاتينية والكراييب.

كما أبرز السيد ميارة أن هذه المكتبة ستكون منصة رقمية تفاعلية هامة للتوثيق والربط المباشر مع البرلمانات الوطنية للدول 23 الأعضاء في برلمان أمريكا اللاتينية والكرايبب.

وحضر مراسيم حفل التدشين الذي ترأسه السيد ميارة، علاوة على سفيرة المملكة ببنما، السيدة بشرى بودشيش، رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، السيد خوري بيتزارو سوتو، وعمدة العاصمة بنما سيتي، السيدة كارلا غارسيا، والرئيسة المقبلة للبرلاتينو اعتبارا من الدورة الحالية، السيدة سيلفيا ديل روساريو خياكوبو، ورئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، السيد سيدي محمد تونيس، والسيد محمد علي حوميد ورئيس الاتحاد البرلماني الإفريقي ورئيس الجمعية الوطنية لجمهورية جيبوتي، ورؤساء وممثلو برلمانات الدول الأعضاء في برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد ببنما.

ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس المستشارين كل من المستشار ميلود معصيد، محاسب المجلس، والمستشار جواد الهلالي، أمين المجلس، والمستشار مصطفى مشارك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس، والمستشار عبد الرحمان الوفا، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، والمستشار أحمد الخريف، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالمجلس، والمستشارة نائلة مية التازي، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج، وزكرياء الحنيني، رئيس ديوان رئيس مجلس المستشارين، وسعد غازي، مدير العلاقات الخارجية والتواصل، وأسد الزروالي، مدير الموارد البشرية والمالية، وحسن أزرقان، رئيس قسم العلاقات الخارجية.

ومع 11/02/2022