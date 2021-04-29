تأجيل تلقيح المواطنين المبرمجين يوم السبت فاتح ماي 2021 إلى الثالث منه

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، أنه، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، تم تأجيل تلقيح المواطنات والمواطنين المبرمجين يوم السبت فاتح ماي 2021، إلى يوم الاثنين 3 ماي بنفس مركز التلقيح المحدد سلفا، مشيرة إلى أن المعنيين سيتوصلون برسالة نصية قصيرة على هواتفهم تخبرهم بموعد التلقيح.

وأهابت الوزارة، في بلاغ لها، بالمواطنات والمواطنين إلى ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس، للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس، خاصة في ظل اكتشاف سلالات متحورة بالمغرب.

(ومع 29/04/2021)