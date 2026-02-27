النشيد الوطني المغربي
تاريخ القفطان المخزني
آخر الأخبار
الشعب المغربي يحتفل يوم السبت بالذكرى التاسعة عشرة لميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة
27 فبراير 2026
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي
27 فبراير 2026
أكادير.. الإعلان عن طلب اقتراح مشاريع لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب برسم سنة 2026
27 فبراير 2026
هاكاثون "تحدي الميناء الذكي 2026" في دورته الرابعة من 1 إلى 25 مارس المقبل
26 فبراير 2026
وادي أم الربيع.. شريان استراتيجي يستعيد زخمه الطبيعي بما يعزز الأمن المائي
26 فبراير 2026