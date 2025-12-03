Logo Logo

العمارة المغربية

حكاية وطن

في رحاب التاريخ

تاريخ القصبة بشمال المغرب

تاريخ المواقع الأثرية

تاريخ القفطان

التراث المادي
التراث غير المادي
السياح

برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالصويرة: انجاز 129 مشروعا لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ما بين 2019 و2025
المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي : رافعة لتعميم تعليم أولي ذي جودة عالية على الصعيد الوطني

القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تحط الرحال بسوس-ماسة
إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارة العمومية ليس مجرد واجب قانوني بل هو ضرورة استراتيجية لإغناء الرصيد البشري للمرفق العام
وزارة الصحة تطلق عملية "رعاية 2025-2026" من أجل تعزيز خدمات صحة القرب والتكفل الصحي بساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد