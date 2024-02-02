تتويج السيد محمد مهدي بنسعيد بجائزة أفضل شخصية حكومية في التواصل الحكومي الاجتماعي من قطاع الشباب في الوطن العربي

توج وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد مهدي بنسعيد بجائزة أفضل شخصية حكومية في التواصل الحكومي الاجتماعي من قطاع الشباب، والتي يمنحها معهد الحكومات الاجتماعية.

وتسلم الجائزة، نيابة عن الوزير المغربي سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية مصر العربية، السيد محمد ايت أوعلي خلال حفل اقيم الأربعاء بالقاهرة.

ومنحت الجائزة للسيد بنسعيد من طرف لجنة تحكيم ضمت شخصيات تشتغل في مجال التواصل الاجتماعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث تم ترشيح السيد بنسعيد في منافسة على مستوى الوطن العربي.

يشار إلى أن جوائز الحكومات الاجتماعية تعتبر مؤشرا رئيسيا للابتكار والتميز في مجال الحلول الرقمية الحكومية حيث يشارك المتنافسون في فئات رئيسية، هي المحتوى الرقمي للجهات الحكومية، ومنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وشخصيات الحكومة البارزة في هذا المجال.

ويدعم المعهد الذي يوجد مقره في كل من أبو ظبي والقاهرة، الجهود الحكومية العربية في مجال التواصل الحكومي، كما يصدر تقارير حول أنشطة مسؤولين حكوميين على منصات التواصل الاجتماعي بشكل دوري.

وفي كلمة بالمناسبة قال أحمد صبري مدير معهد الحكومات الاجتماعية ، إن أكثر من 30 جهة حكومية تنافست للفوز بالجوائز، موضحا أن التنافس برز بشكل فعال في قطاعات الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية. كما شمل التنافس بحسب المتحدث أكثر من 50 شخصية حكومية بارزة.

وتعد جوائز الحكومات الاجتماعية، التي أطلقها معهد الحكومات الاجتماعية، مبادرة تسعى إلى إبراز الأعمال الجيدة في ميدان الاتصال الحكومي عبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي. وتركز على تقدير الجهات الحكومية التي نجحت في تطوير تواصلها بمستوى عال من التفاعل، والمشاركة، والشفافية عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

(ومع 02.02.2024)