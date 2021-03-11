تخليد اليوم الوطني للمجتمع المدني تحت شعار "مساهمة المجتمع المدني في التصدي لجائحة كورونا"

تخلد وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان اليوم الوطني للمجتمع المدني تحت شعار "مساهمة المجتمع المدني في التصدي لجائحة كورونا"، تثمينا للجهود الطوعية لجمعيات المجتمع المدني في مواجهة الجائحة. وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ومختلف فعاليات المجتمع المدني وكذا المؤسسات الوطنية الشريكة، ومن خلالها الشعب المغربي، يخلدون الذكرى السابعة لليوم الوطني للمجتمع المدني، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 24 ماي 2014 باعتماد يوم 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا للمجتمع المدني، وتفعيلا لتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة.وأضافت الوزارة أنها ستبث فقرات على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت 13 مارس في الساعة الثامنة مساء عبر صفحتها على الفايسبوك: http://bit.gy/fbmcrpsc وقناتها على اليوتيوب: http://bit.ly/Ytbmrpsc.

وتتضمن هذه الفقرات كلمة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بالمناسبة، وروبورتاجا حول مساهمة المجتمع المدني للتصدي لجائحة كوفيد-19، والإطلاق الرسمي لمنصة تكوين الجمعيات عن بعد. كما ستنظم الوزارة ندوة وطنية تحت عنوان "مساهمة المجتمع المدني في تدبير جائحة كوفید-19 " بمشاركة عدد من الأساتذة والفاعلين المدنيين وذلك يوم الأربعاء 17 مارس في الساعة السابعة مساء عبر نفس الصفحة ونفس القناة.

واعتبرت الوزارة أن هذا اليوم يعد محطة لإطلاق فعاليات الاحتفاء بجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وإبراز جهودها وعطاءاتها وإنجازاتها في مختلف المجالات، وكذا تثمين مبادراتها في مجال تعزيز الحقوق والحريات، وتيسير العمل التطوعي، والمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة.

ومع 11 مارس 2021