تداعيات جائحة كورونا على القطاعات المتضررة.. السيد العثماني يجدد التأكيد على استعداد الحكومة المستمر للإنصات ودراسة المقترحات

جدد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، التأكيد على استعداد الحكومة المستمر للإنصات ودراسة المقترحات في إطار الحوار الإيجابي مع الهيئات المهنية المتضررة من جائحة كورونا.

وجاء في الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، أن السيد العثماني استقبل، أمس الأربعاء، ممثلي عدد من الهيآت المهنية، ويتعلق الأمر بالتجمع المهني لمنظمي وموردي المؤتمرات والتظاهرات بالمغرب، والهيئة العليا لمهنيي التصوير بالمغرب، والجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وفيدرالية الممونين المهنيين بالمغرب، والفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، وكذا ممثلين عن فاعلين وجمعيات أرباب القاعات الرياضية.

وكانت هذه اللقاءات مناسبة عرض فيها هؤلاء المهنيون الوضعية التي تمر بها قطاعاتهم، ومطالبهم، وعددا من الملفات والقضايا التي تشغلهم، سواء تعلق الأمر بتداعيات الجائحة، أو الحاجة لدعم القطاعات المتضررة، أو إكراهات التمويل، أو الواقع التنظيمي لهاته القطاعات، أو التغطية الصحية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة وعيه وتفهمه للصعوبات التي نتجت عن هذه الجائحة، مذكرا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف تداعيات الجائحة على القطاعات المتضررة.

من جانبهم، أعرب ممثلو القطاعات عن شكرهم لرئيس الحكومة على إتاحة الفرصة للحوار المباشر والإنصات لهمومهم وانتظاراتهم.

(ومع 27/05/2021)