تربية وطنية.. 167 عدد الأطر المرجعية المحينة في إعداد مواضيع الامتحانات الإشهادية

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، قطاع التربية الوطنية ، بأنه تم تحديد عدد الأطر المرجعية المحينة في إعداد مواضيع الامتحانات الإشهادية في 167 إطارا.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن هذه الأطر المرجعية التي حينتها لجان تخصصية، موزعة على 62 إطارا خاصا بالامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، و12 إطارا خاصا بالامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا، و11 إطارا خاصا بالامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي، و4 أطر خاصة بالامتحان الاقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية، و78 إطارا خاصا بامتحان نيل شهادة التقني العالي.

وقد تم نشر هذه الأطر المرجعية المحينة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma، كما تمت موافاة جميع المترشحين بالسنة الختامية من سلك البكالوريا ، عبر بريدهم الإلكتروني Taalim.ma ، بنسخة منها.

وحسب البلاغ، فإنه سيتم نشر الأطر المرجعية المحينة الخاصة بالاختبار التوليفي في المواد المهنية الخاص بالمسالك المهنية للباكلوريا، في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وكانت الوزارة قد أصدرت ، بتاريخ 19 أبريل الماضي 2021 ، مواعيد الامتحانات الإشهادية الخاصة بهذه المستويات برسم دورة 2021، أخبرت فيه بقرارها اعتماد أطر مرجعية محينة في إعداد مواضيع هذه الامتحانات، وذلك استنادا إلى ما تم تنفيذه من المقررات الدراسية للمواد المعنية بها.

وللاطلاع على مضمون هذه الأطر المرجعية، تهيب الوزارة بالمترشحين تحميل ملف مستندات الأطر المرجعية المحينة الخاصة بكل سلك تعليمي وبكل مسلك مباشرة على الموقع الإلكتروني للوزارة www.men.gov.ma؛ كما يمكن بالنسبة لمترشحي السنة الختامية من سلك البكالوريا، الولوج إلى البريد الإلكتروني Taalim.ma الخاص بكل مترشح وتحميل ملف مستندات الأطر المرجعية المحينة الخاصة بالمسلك المعني.

وللولوج إلى هذا البريد الإلكتروني، يتعين على المترشح إدخال اسم الولوج المكون من رمز مسار (codeMassar) على الموقع www.taalim.ma، وذلك بإدخال حساب CodeMassar@taalim.ma والقن السري (الرقم السري) الخاص به. وفي حالة عدم توفر المترشح على القن السري أو في حالة نسيانه، فيمكنه الولوج إلى الخدمة الإلكترونية "نسيت كلمة المرور" بفضاء المتمدرس أو الرابط :

https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris/MotPassOublieEleve

ويتعين على كل مترشح تغييـر القن السري مباشرة بعد أول ولوج إلى البريد الإلكتروني الشخصي، وذلك لضمان تأمينه.

(ومع 04/05/2021)