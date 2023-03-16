ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال ‏لتنظيم كأس العالم 2030 تكريس لصفحة جديدة من التعاون ‏والشراكات

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس بالرباط، أن ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال ‏لتنظيم كأس العالم 2030 يعد تكريسا لـصفحة جديدة من التعاون ‏والشراكات.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن السيد أخنوش عبّر في كلمته الافتتاحية للمجلس عن اعتزازه بإعلان جلالة الملك عن هذا الترشيح ‏الثلاثي الذي “يحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا وتكريسا لصفحة جديدة من التعاون ‏والشراكات”.

كما قدم رئيس الحكومة تهانيه إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على إثر منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لجلالته جائزة التميز، التي تتوج الإنجازات الاستثنائية برسم سنة 2022.

ونوه في هذا الصدد، بالتقدم المهم الذي عرفته الرياضة بالمملكة بفضل العناية التي يوليها جلالة الملك لهذا القطاع.

وجدد السيد أخنوش التأكيد على انخراط الحكومة في هذه الدينامية التي تعرفها المملكة تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك.

(ومع 16/03/2023)